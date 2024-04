GIA E’ UNA CAZZATA LA GIORNATA DEL MADE IN ITALY, MA CON TUTTI GLI ELICOTTERI AUGUSTA A DISPOSIZIONE PROPRIO UN BOEING CH47 CHINOOK AMERICANO BISOGNAVA FAR VOLARE?



Un grande elicottero dell’Esercito che sorvola il centro di Roma, con il suono del doppio rotore che scuote i palazzi. Lo hanno visto tutti, interrogandosi sulla ragione di quella missione per sventolare una colossale bandiera tricolore.

Semplice, si celebra la Giornata del Made in Italy. Non la conoscete? Perché è stata inventata soltanto un anno fa dal ministro dell’omonimo dicastero, Adolfo Urso, nella ricorrenza della nascita di Leonardo Da Vinci: “Un’occasione importante – ha dichiarato Urso – per evidenziare l’eccellenza, la creatività e l’ingegno che contraddistinguono i prodotti italiani nel mondo e per ispirare e coinvolgere le nuove generazioni alle professioni tipiche che ne sono a fondamento”.

Non è chiaro cosa c’entri l’elicotterone con tutto ciò, salvo conferire un tono da parata militare e da esibizione muscolare pure a un settore dedicato a pacifici piaceri della vita: dalla moda al design, dal cibo all’arte, per citare le parole dello stesso Urso.

Bisogna sottolineare che chi ha organizzato il volo patriottico ha fatto una scelta infelice: ha assegnato la missione all’unico elicottero straniero presente nelle squadriglie della Difesa.

Sì, l’Agusta del gruppo Leonardo è un marchio celebre ovunque e ha disegnato tutti i mezzi in servizio con le nostre forze armate, salvo quello mostrato nel cielo della capitale: un Boeing CH47 Chinook, ultima versione del peso massimo americano dell’aria.

Alla faccia del Made in Italy.

(da agenzie)

