“ANDREMO AVANTI NEL NOSTRO SOSTEGNO FINO A QUANDO L’ITALIA TERRÀ FEDE ALLA SUA RESPONSABILITÀ PER L’ACCOGLIENZA”… MORALE DELLA FAVA: CARI MELONI E SALVINI, SMETTETE DI FARE I BULLETTI OPPURE VI SDERENIAMO SU ALTRI DOSSIER CRUCIALI, COME PNRR, PRICE CAP E MANOVRA



“Continueremo ad attenerci al Meccanismo di Solidarietà nei confronti del Paesi che permettono l’approdo di migranti salvati in mare. Questo vale espressamente anche per l’Italia, che ha permesso lo sbarco di tre navi. Andremo avanti nel nostro sostegno fino a quando l’Italia terrà fede alla sua responsabilità per l’accoglienza dei migranti salvati dal mare”. Lo ha detto un portavoce del ministero dell’Interno tedesco all’ANSA rispondendo a una domanda su se Berlino intenda seguire l’appello di Parigi a non rispettare gli impegni europei sulla solidarietà.

“Siamo disposti ad accogliere fino a 80 migranti” dell’Ocean Viking “nell’ambito del meccanismo di solidarietà”. Lo ha confermato un portavoce del ministero dell’Interno tedesco all’ANSA dopo che stanotte la cifra era stata fatta dal ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin.

“Per fare progressi sostenibili abbiamo bisogno di procedere con determinazione in Europa nel contesto della riforma del sistema comune di asilo. Il meccanismo di solidarietà concordato nel giugno 2022, con il quale i diversi Stati si impegnano in diversa misura ad alleggerire il carico dei Paesi di frontiera del Sud, è in questo senso un primo passo molto importante. La Germania accoglie in questo contesto 3.500 migranti”. È quello che ha risposto all’ANSA il portavoce del ministero dell’Interno tedesco alla domanda se Berlino intenda seguire l’appello di Parigi a non attenersi più al meccanismo di solidarietà.

“L’Italia fa tanto in termini di migrazione ma non è da sola: 154.385 richiedenti asilo in Germania nel periodo gen-set 2022, 110.055 in Francia, 48.935 in Italia. Sono rispettivamente lo 0,186% della popolazione tedesca, lo 0,163% della popolazione francese e lo 0,083% della popolazione italiana”. Lo scrive su Twitter l’ambasciatore tedesco a Roma Viktor Elbling.

