A QUEL PUNTO LA GIORNALISTA HA INCENERITO IL DIRETTORE EDITORIALE DEL “SECOLO D’ITALIA”: “SONO SULLA CBS QUINDI NON DIRE STRONZATE…”



Botta e risposta tra Rula Jebreal e Italo Bocchino, ospiti entrambi di Accordi&Disaccordi. Al centro del dibattito le numerose querele che membri del governo hanno portato avanti contro vari intellettuali, da Tomaso Montanari a Luciano Canfora, ultimo in ordine di tempo.

“Intanto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha mai querelato nessuno ” – ha esordito il direttore editoriale del Secolo d’Italia mentre la giornalista gli ricordava che lei stessa era stata querelata in passato dalla Meloni per un semplice tweet.

Poi Bocchino ha punzecchiato la Jebreal facendo riferimento a un presunto “attico di New York” da cui lei sarebbe stata in collegamento, ma è stato subito interrotto dalla scrittrice che ha puntualizzato: “Sono sulla Cbs (un’emittente televisiva americana, ndr) quindi non dire stronzate. Tra l’altro vivo in un Paese in cui un presidente degli Stati Uniti come Donald Trump viene chiamato ‘criminale’, ‘stupratore’, ‘insurrezionalista’, ma non osa querelare nessuno perché qui la libertà di stampa è garantita nella Costituzione dal primo emendamento”.

“Il fatto che Giorgia Meloni non abbia mai querelato nessuno è veramente verità alternativa“, ha concluso la docente alla Miami University.

E Bocchino finisce ko

(da agenzie)

