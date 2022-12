LA GARBATA TELEFONATA DELL’EX SEGRETARIO DEL PD E LE SCUSE DEL GIORNALISTA: “MI SONO SENTITO UNA MERDA”



“Solo un moralista cretino avrebbe potuto fare ciò che ho fatto”. L’autocritica, stavolta, è clamorosa e non usuale: Alessandro Sallusti, direttore di Libero, ha raccontato di essersi sentito in dovere di scusarsi con Pierluigi Bersani, ex segretario dem, attualmente in Articolo Uno, per una foto pubblicata qualche giorno fa sul suo giornale che ritraeva il politico a Roma, all’esterno di un negozio di Louis Vuitton, noto marchio del lusso. Quella che al giornalista è parsa una notizia (un leader della sinistra ripreso mentre acquistava prodotti costosi) si è rivelata alla fine un boomerang, costringendo Sallusti al mea culpa.

Perché Bersani anziché, come si aspettava il direttore, minacciare la querela ha mandato un messaggio “in cui – racconta Sallusti nel suo podcast – con il garbo dell’uomo diceva soltanto di essere dispiaciuto per “la sorpresa di Natale rovinata” alla moglie, a cui aveva voluto donare una “sciarpa griffata”.

Il giornalista ha ammesso di non aver trovato le parole giuste per rispondere, per poi ribadire: “Chiedo scusa, chiedo scusa per essermi comportato come un comunista trinariciuto e soprattutto chiedo scusa alla sua signora per la sorpresa rovinata. Mi auguro che suo marito abbia già rimediato, raddoppiando il regalo di Natale con altrettanto gusto e generosità…Mi sentirei meno in colpa e comunque, auguri a entrambi”.

Il messaggio, insomma, conclude Sallusti “mi ha fatto più male di una querela. Giuro che mi sono sentito una m…come poche volte mi è capitato in carriera”.

