IL PERMESSO DI SOGGIORNO A TEMPO INDETERMINATO E’ STATO CONCESSO NEL 2018, CON SALVINI MINISTRO DEGLI INTERNI



Matteo Salvini è uomo tutto d’un pezzo. Lunedì scorso, non appena si è diffusa la notizia che un 37enne algerino aveva accoltellato due gendarmi a Cannes, non ha tentennato un istante: “Pare che abbia un permesso di soggiorno italiano. Chiediamo chiarezza immediata dal Viminale”.

I suoi fedelissimi, come l’europarlamentare Alessandro Panza, sono arrivati a più sbrigative conclusioni: “Lamorgese dimettiti”.

E forse stavolta i leghisti sono stati sfortunati.

O forse c’è che a rinnovare la caccia alle streghe dinanzi a ogni increspatura di cronaca, si finisce fatalmente vittime delle proprie trappole.

Eh sì, perchè se qualcuno, in base alla logica sovranista, dovrebbe dimettersi è proprio Salvini.

Benrabah avrebbe lasciato Napoli, dove lavorava come venditore ambulante, un anno fa, circa, per trasferirsi in Francia.

E proprio nel capoluogo partenopeo aveva ricevuto la carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Napoli nel 2018.

L’uomo era arrivato in Italia nel 2008 a Cagliari. Aveva poi ottenuto dalla Questura di Napoli nel 2011 un secondo permesso di soggiorno, poi convertito nel 2018 in carta di soggiorno a tempo indeterminato.

E Salvini era ministro degli Interni, tanto per cronaca.

Ennesima figura di merda

