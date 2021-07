NIENTE FOTO, NON DICE DOVE, NON FA VEDERE GLI ESTREMI: FINO A IERI CONTRO IL GREEN PASS, ORA LO MOSTRA IN FOTO… IN TEORIA POTREBBE ESSERE VACCINATO DA MESI E SOLO ORA MOSTRARE IL GREEN PASS



Una foto sui social scatena il giallo, ma poi alla domanda “ma il vaccino, lui, l’ha fatto o no?” la conferma è arrivata nel primo pomeriggio.

Matteo Salvini si sarebbe vaccinato oggi a Milano.

Dopo aver invocato per giorni la “libertà di scelta” sull’adesione alla campagna di immunizzazione, oggi il leader della Lega si sarebbe fatto somministrare la prima dose del farmaco anti-Covid. Una decisione programmata, ma che rischia di sembrare una retromarcia dopo lo schiaffo di ieri del premier Draghi, che in conferenza stampa ha dichiarato come “l’appello ai No vax sia un invito a morire”, praticamente un atto di accusa contro il leader della Lega. Ma procediamo con ordine.

Salvini in mattinata ha postato sui suoi profili social una foto in cui si fa ritrarre mentre beve un caffè. Sul tavolo si nota una mascherina poggiata sopra dei fogli. E sui quei fogli non si può non fare caso alla stampa inequivocabile di un Qr code, il codice digitale presente sul Green pass di chi è stato vaccinato contro il Covid.

Nel post che accompagna il tweet di Salvini, però, non c’è nessun riferimento chiaro alla vaccinazione e al Green pass. Si parla, genericamente, di “salute, lavoro e libertà”.

Salvini si sarebbe vaccinato questa mattina a Milano, dove gli sarebbe stata somministrata la prima dose. e miracolosamente avrebbe in poche ore ottenuto il grren pass per via telematica.

Nessuna foto della vaccinazione, nessuna indicazione su dove si sia recato per farlo, nessuna foto del documento dove emerga in che data ha ricevuto la somministrazione (ammesso che si tratti della sola prima dose e non della seconda).

Sulla base di questi elementi potrebbe anche essersi vaccinato da mesi e solo ora esibire il green pass.

(da agenzie)

Correlati