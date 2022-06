C’ERA UNA VOLTA LA BESTIA, E’ RIMASTO UN RONZINO: IN 4 MESI PERSI 285.000 FAN SU FB



Una volta c’era la ‘Bestia’ e il soprannome della macchina social di Matteo Salvini – glielo diede il suo creatore, Luca Morisi – trasmetteva il senso della crescita e di una grande vitalità operativa.

Ma il tempo passa e la Bestia è invecchiata: un animale stanco e dai gesti ripetitivi.

Lo si vede dai risultati: da inizio anno il leader della Lega ha perso per strada 285 mila fan su Facebook.

Resta il primo politico italiano in quanto a follower (5 milioni), ma il risultato è anche ‘drogato’: da tempo è il leader di partito che spende di più. E continua a farlo: negli ultimi tre mesi, solo per la sua pagina son stati investiti 8 mila euro di inserzioni. La Lega, come pagina di partito, è anch’essa in testa come spese sul social: 21 mila euro negli ultimi 90 giorni.

Il tocco magico del Salvini social, la strategia dell’incrocio tra politica e vita privata, con le intemerate contro i migranti, i vasetti di Nutella e le processioni di selfie, sembra ormai perduto.

Le piazze fisiche che si riempivano con grande facilità sono un ricordo del passato: oggi per la sua campagna elettorale delle amministrative il segretario del Carroccio sceglie i meno impegnativi gazebo e bar, dove bastano trenta persone per far sembrare che ci sia il pienone.

La sua ascesa insomma è finita e, di pari passo con i sondaggi, cala anche il gradimento sul social più frequentato dagli italiani.

In generale da inizio 2022 un po’ tutti i leader politici perdono follower, specie tra i 5 Stelle: Giuseppe Conte (-108 mila), Luigi Di Maio (-116 mila), Beppe Grillo (-187 mila) sono in calo, ma almeno non fanno inserzioni a pagamento.

Cresce invece Gianluigi Paragone di Italexit (+110 mila fan) ma c’è un investimento dietro: 12 mila euro di sponsorizzate da 90 giorni a questa parte.

La classifica generale per numero di seguaci, come detto, vede ancora in testa Salvini; ma Conte – che non ha mai fatto un’inserzione a pagamento – lo segue a poca distanza: 4,6 milioni di fan. Terzo posto per Di Maio a 2,5 milioni, mentre Giorgia Meloni ne ha 2,3 milioni.

(da La Repubblica)

Correlati