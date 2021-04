L’AMBASCIATA FORNISCE SEMPLICEMENTE UNA GUIDA DOVE SPIEGA LA SUDDIVISIONE A COLORI DELLE REGIONI E LE NORME VIGENTI (LO STESSO CHE ACCADE QUANDO UN ITALIANO SI RECA IN ALTRI PAESI)



Ieri ha fatto scalpore un documento dell’ambasciata americana che avvisava i cittadini USA riguardo i rischi che si corrono viaggiando in Italia. Oggi Salvini ha spiegato che è a causa del coprifuoco. Ma i documenti lo smentiscono

“Non sono per l’ipocrisia alla Orlando, Franceschini, Speranza, le cose tra alleati si dicono, se riteniamo come tutte le regioni, i sindaci, che rinnovare fino a luglio il coprifuoco è devastante, l’ambasciata americana dice di non venire in Italia perché c’è il coprifuoco, il rischio terrorismo” ha spiegato Salvini ai microfoni di SkyTg24, al termine della segreteria politica del partito.

Cosa diceva l’ambasciata USA? “Non viaggiate in Italia a causa del Covid 19 ed esercitate una cautela accresciuta a causa del terrorismo”.

E’ quanto si legge nel ‘travel advisory’ con data di ieri pubblicato sul sito dell’ambasciata americana a Roma, che pone a 4 il livello di allerta per il nostro Paese. Nell’advisory si legge che “i Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc) hanno emesso un nota sanitaria di livello 4 per l’Italia a causa del Covid 19, indicando un livello molto alto di coronavirus nel Paese” e ricordando che “sono in vigore restrizioni che riguardano l’ingresso dei cittadini americani in Italia”.

Quanto alla cautela sul terrorismo, l’ambasciata ricorda che “in Italia esiste un rischio di lunga data rappresentato dai gruppi terroristici, che continuano a pianificare possibili attacchi. I terroristi potrebbero attaccare con poco o nessun preavviso, colpendo le località turistiche, gli hub dei trasporti, i mercati e i centri commerciali, le sedi dei governi locali, hotel, club, ristoranti, luoghi di preghiera, parchi, eventi culturali e sportivi, istituzioni educative, aeroporti e altre aree pubbliche”.

Dove si parla del coprifuoco? Non nel travel advisory ma nelle Faq che spiegano ai cittadini americani come funzionano le regole anti covid in Italia:

Non viene citato solo il coprifuoco in questa sezione: si spiega come funzionano le zone a colori o quali negozi rimangono sempre aperti. Insomma si tratta di una guida da utilizzare se si decide comunque di venire in Italia proprio come recita il travel advisory. Quindi un americano solo SE (e non prima) deciderà di venire in Italia sarà informato che esiste il coprifuoco

Il coprifuoco non è il motivo per cui è stato sconsigliato di viaggiare in Italia ai cittadini USA.

