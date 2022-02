TI PAREVA CHE NON PROVASSE A INTESTARSI PURE L’ORO OLIMPICO…

ALTRA CLASSE DEL SINDACO SALA E DEL GOVERNATORE ZAIA



La medaglia d’oro della coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner ai Giochi olimpici di Pechino 2022 sembra aver acceso una passione per il curling mai vista prima.

I politici italiani si stanno spendendo sui social per osannare la coppia azzurra e uno sport poco praticato in Italia.

Matteo Salvini, segretario della Lega, scrive su Instagram: «Il curling. Sempre seguito! Oro italiano, spettacolo vero!».

Beppe Sala adotta la stessa strategia comunicativa: «Sempre stato un appassionato di curling», ma almeno pubblica una foto in cui effettivamente gioca

Ettore Rosato, presidente di Italia viva, invece ammette: «Adesso non diciamo che siamo tutti esperti di curling… però grandissima Italia, anche in questo sport prima poco conosciuto, che ci ha coinvolti e appassionati e dove oggi siamo i più bravi!».

Zaia invece scrive: «Per il Veneto si tratta di un doppio successo. Questo primo podio a cinque cerchi di sempre è da condividere con i tecnici, sempre al fianco di questi due ragazzi prodigio: la cadorina Violetta Caldart, giocatrice della nazionale alle Olimpiadi di Torino 2006, e Claudio Pescia.

(da Open)

