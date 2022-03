STACCATI LEGA AL 16,3%, M5S AL 12,4%, FORZA ITALIA 10,4%, AZIONE + EUROPA 4,8%



Con un calo rispettivamente dello 0,7% e dello 0,3%, rispetto alla settimana scorsa, il Partito Democratico e Fratelli d’Italia si ritrovano appaiati nelle preferenze espresse dagli italiani entrambi con il 21,5%.

E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 4 marzo 2022 su un campione di mille persone.

Dietro Pd e Fdi , la Lega al 16,3%.

Seguono M5s, quarto, con il 12,4% (-0,1%). Quindi Forza Italia con il 10,4%.

Bene Azione ed Europa+ (+0,3%) ora al 4,8%. Poi Italia Viva al 2,8%, Europa Verde 2,5% (+,3%), Sinistra Italiana 2,4% (+,3%).

Le coalizioni perdono entrambe qualcosa nell’ultima settimana, con un -0,3% per il centrodestra e -0,4% per il centrosinistra. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 4 marzo 2022 su un campione di mille persone.

