“MANDARE ALTRE ARMI NON AIUTA”…CERTO, MEGLIO LASCIARE VIA LIBERA AI MASSACRI RUSSI… I FIGHETTI SI METTANO UN MAGLIONE, C’E’ CHI RISCHIA NON UN RAFFREDDORE MA LA VITA: QUELLI SONO I VERI PATRIOTI



Salvini, fan di Putin, dopo il 24 febbraio ha taciuto per via, evidentemente, della sua cattiva coscienza. Adesso è riuscito fuori e, nascondendosi dietro posizioni pacifiste, è molto attento a non scontentare troppo alla Russia.

“Sanzioni alla Russia? Ci hanno detto che era l’unica via, insieme a quella militare, per arrivare a un cessato il fuoco. Alcune, come quelle sul gas russo, sarebbero inutili per la Russia e disastrose per l’Italia. Spero che a Bruxelles non decidano qualcosa che non fermi la guerra ma fermi il riscaldamento nelle case degli italiani”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio Capital.

“Non penso che dopo due mesi e mezzo la risposta siano altri armi e altri morti. Dopo due mesi e mezzo bisogna domandarsi cosa allontana la pace e cosa avvicina la pace. Io penso che Russia e Ucraina abbiano voglia di sedersi intorno a un tavolo, spero che tutti abbiano la stessa voglia di pace e non ci sia qualcuno che abbia interesse interno a che la guerra prosegua, sicuramente gli italiani sono gli ultimi ad avere questo interesse”.

