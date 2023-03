“IN SANITÀ CI SONO ALTRE URGENZE”



Il sindaco leghista che «aggira» un decreto firmato da Matteo Salvini per iscrivere all’anagrafe i figli delle famiglie omogenitoriali con il nome delle due mamme. Il governatore leghista che istituisce un centro ospedaliero per il cambio di sesso.

Linee diverse da quelle del partito sui temi dei diritti civili e delle coppie Lgbt, in una Lega di amministratori veneti che apre un fronte nuovo, liquidato dal leader con un «ci sono altre priorità».

Il sindaco è quello di Treviso, Mario Conte, che ha concesso di registrare i figli delle coppie omosessuali all’anagrafe.

Il governatore è il presidente del Veneto Luca Zaia che, negli ultimi anni, ha lanciato una sfida culturale per il partito parlando di sessualità: ha deciso di creare un centro, a Padova, per sostenere le persone con «disturbi di identità di genere».

Contro Zaia ha manifestato ieri il gruppo di estrema destra CasaPound affiggendo volantini con sfondo arcobaleno che accusano il «Ddl Zan-Zaia».

Salvini, ieri ospite di Conte a Treviso per l’inaugurazione di un cantiere, ha commentato con freddezza le iniziative. «Ognuno ama chi vuole , ma non si mettano in discussione la mamma e il papà».

Anche sull’apertura di Zaia il vicepremier prende le distanze. «Non ho elementi per giudicare ma in sanità ci sono altre urgenze ed emergenze. Sul cambio del sesso non ho elementi e penso che non mi riguarderà finché campo. Condanno ogni attacco, Zaia è un grande governatore, ma siamo in democrazia, io ne ricevo almeno trenta al giorno. Lasciamo a questi gruppi le polemiche, noi pensiamo a governare bene il Paese, il Veneto e Treviso».

(da agenzie)

