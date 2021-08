“COMBATTERLI E ANNIENTARLI” SCRIVE CUOR DI LEONE DALLA SPIAGGIA.. “DAI BRAVO, INIZIA AD ANDARE, BUFFONE SENZA MIDOLLO”… “VACCI TU, FENOMENO, CON IL CARRO ARMATO CHE AVEVATE PORTATO IN PIAZZA SAN MARCO”



Stavolta se l’è andata proprio a cercare con il lanternino. Visto che Salvini, tra un selfie in spiaggia e una foto accompagnato da leccornie da mangiare continua a parlare dell’Afghanistan con il piglio di un capo militare, che però se ne sta bellamente in vacanza a migliaia di chilometri di distanza e quindi privo di credibilità.

Ora il capo della Lega tuona contro la viltà dei governi occidentali che hanno abbandonato l’Afghanistan e lo fa dimenticando che l’annuncio della ritirata fu dato dal suo idolo Donald Trump, mentre lui che girava con la mascherina elettorale pro tycoon come se fosse una cheerleader non se n’era neanche accorto.

Ma il limite è stato superato quando il nostro leone da tastiera della politica ha lanciato (sui social non stando in prima linea a Kabul) l’invito a combattere e annientare ovunque e senza tregua i talebani.

Quindi Salvini, che casualmente sta nella maggioranza di governo ha dichiarato guerra ai talebani oppure -se le parole hanno un senso- a fare operazioni di guerriglia nel mondo contro i talebani, che notoriamente hanno sempre agito tra Afghanistan e Pakistan ma non se n’è mai visto uno per Roma, Parigi, Londra, Whashington, semplicemente perché è una forza che opera solo nella propria terra.

Ma vallo a spiegare a leader leghista che ovviamente non conosce la differenza tra talebani, Isis e al Qaeda, forse perché per conoscerla dovrebbe studiare o forse perché dare in pasto al popolo “bue” slogan non necessità di guardare per il sottile.

Ovviamente il nostro combattente da spiaggia è stato sommerso sui social da pernacchie proprio perché il troppo è troppo anche su Twitter.

“Quindi Senatore lei è pronto ad invadere nuovamente, e subito, l’Afganistan?”

“Prima leccava il culo a Trump e contemporaneamente faceva il filo a Putin. Guarda caso i due principali attori del ritorno dei Talebani. Posso dire che di politica estera, ma anche in generale, non capisce un cazzo?”

“Quindi se lei fosse stato al governo avrebbe intrapreso una guerra”

“Uno che non si accorge che si dà del vile da solo come si chiama?”

“Dov’eri quando Trump ordinava la smobilitazione e si sedeva al tavolo con i talebani a Doha? Ah già twittavi le tue foto a sostegno con la mascherina con la scritta Trump”

“Anche tu fai parte di un governo occidentale”

“Azzo quindi li hai aiutati anche tu le faccio umilmente notare che il suo partito sostiene uno di quei vili governi occidentali”

“Finiscila buffone senza midollo!”

“Dai bravo tu inizia ad andare…”

“Ma vuole che facciamo un’altra guerra? Si armi e parta.”

“Quando sarai premier e incontrerai questi signori, indosserai il costume di Gandalf il grigio, o Gandalf il bianco”

Avete esponenti che sparano per strada a dei poveracci e lei ha il coraggio di parlare di libertà!

“Vai avanti tu che a me scappa da ridere.”

“Vacci tu fenomeno!!! Hai sempre la soluzione a fatti avvenuti.”

“Ma riesci una volta a non fare propaganda sulla pelle delle persone? Inizia ad accogliere tutti coloro che scappano, come ha giustamente suggerito GuidoCrosetto”

“Ma cosa vuoi annientare pirla , con il carrarmato che avevano portato in piazza San Marco a Venezia ? Stai a cuccia su”

Correlati