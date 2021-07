DOPO LO SCHIAFFO DI DRAGHI, ORA VIENE PRESO A SBERLE DA CHI SI SENTE TRADITO



Giorni duri per il populismo della Lega, dopo aver in diverse occasioni annunciato che non avrebbe mai ceduto sul green pass ecco che Matteo Salvini ha lasciato campo al governo.

E dunque dal 6 agosto varrà il green pass. Il leader del carroccio si è dunque dilettato nell’ennesimo valzer, da no-vax è passato a sì certificato di vaccinazione. Come se ancora sentisse forte sul volto il colpo da ko tecnico di Mario Draghi.

Salvini ci ha provato anche a riconquistare il suo elettorato, deluso dalla sua scarsa fermezza. Ma i commenti sotto i post sono stati impietosi.

Qualcuno gli ricorda che il sodalizio gialloverde era effettivamente finito per screzi molto meno rilevanti, varrebbe la pena ricordare che in quell’occasione di motivi praticamente non ce n’erano. L’unica ragione per cui cadde quell’esecutivo è che Salvini aveva sentito l’odore di maggioranza assoluta, il resto è storia

A preoccupare di più il leader leghista sono però i commenti di chi annuncia il passaggio in quota elettorale Meloni o chi banalmente si definisce deluso dalla sua condotta.

Il crollo nei sondaggi e il crollo nei consensi del web è inarrestabile. Anche la sua solita exit strategy non ha funzionato questa vota. La foto con la sua bambina, sempre abbastanza presente nei periodi di crisi politica del leader, non ha scaldato il cuore dei leghisti. Anzi, in un grande atto di civiltà, i sostenitori della Lega hanno tranciato le gambe politicamente a Salvini senza praticamente mai citare la piccola Mirta.

“Libertà?? praticamente la maggior parte delle persone si vedranno togliere le proprie libertà personali e questa è libertà? E a pensare che ti ho anche votato”, scrive un utente.

Il tenore è sempre lo stesso, e il leader leghista è sempre più in difficoltà.

(da NextQuotidiano)

