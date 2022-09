L’EX VICE DI ZAIA, GIANLUCA FORCOLIN TUONA: “A CAUSA DI SALVINI, LA LEGA NON È PIÙ IL SINDACATO DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA”… “BISOGNA CAMBIARE L’ALLENATORE, IN POLITICA SI CHIAMA CONGRESSO. DA CHI RIPARTIRE? ZAIA È IL MIGLIOR PREMIER POSSIBILE. FEDRIGA IL MIGLIORE SEGRETARIO POSSIBILE”



Veneto, Veneto, Veneto. Ma perché tutto questo Veneto? Perché la Lega o si spegne qui o riparte da qui.

Dice Gianluca Forcolin, ex vice di Luca Zaia, oggi presidente del Casinò di Venezia, che a “causa di Matteo Salvini, la Lega non è più il sindacato della piccola e media impresa. Giorgia Meloni si è presa il nostro patrimonio. FdI sta svuotando la nostra cassaforte”.

Cosa bisogna fare?

“Cambiare l’allenatore. Occorre liberarsi dei pappagalli e dei lecchini. Si può usare questo termine?”.

Lo usava anche lo scrittore Robert Musil, dunque perché no? Chi sono oggi i lecchini della Lega?

“Quelli che applaudono Salvini in pubblico, ma che dietro, nelle chat, quelle che lui non legge, scrivono che è tutta colpa sua. Serve un’analisi. In economia si chiama bilancio, in politica si chiama congresso. Salvini deve fare un passo di lato”. FdI sta per “occupare” il Veneto, la “villa palladiana” della Lega.

In Veneto, FdI, nei sondaggi, ha già doppiato la Lega. E’ al 30,5 per cento (+23,7 per cento rispetto alle europee) mentre la Lega al 14,4. Forcolin, lei quando ha preso la prima tessera della Carroccio?

“29 anni fa. Sono stato deputato, vice di Zaia e suo assessore al Bilancio. Resto un leghista”.

In Veneto si dice che serve un Gorbaciov e si sono già formate due cordate: “corsari” (fanno riferimento a Riccardo Molinari) e “duchi” (che guardano a Fedriga). Nessun leghista in pubblico critica Salvini, perché? “Perché ha coltivato ‘l’esercito del selfie’. Non ti è amico chi ti dice sempre ‘bravo’ anche quando sbagli, quello si chiama fan. Nessuno dimenticherà che Salvini ha portato il partito al 30 per cento. Nessuno. Ma quando tutto finisce sono gli amici veri che ti possono aiutare a rialzarti, non i fan”.

Lei è stato cercato da FdI?

“Lo sono stato, ma ho rifiutato. La mia casa è la Lega. Resterà”.

La Lega da chi riparte?

“Zaia è il miglior premier possibile. Fedriga il migliore segretario possibile”.

(da Il Foglio)

