“L’UNICO PROBLEMA E’ CHE SONO A DIETA”…. IL SUO FUTURO SONO LE PRO LOCO (SCONTATA LA PENA, OVVIO)



”Devo dire, con il sorriso, che qualche anno fa, saranno stati 3-4 anni fa, un mio collega di partito di un’altra parte politica, a un dibattito televisivo, probabilmente per polemizzare, disse: ‘ma Salvini conosce le sagre di tutti i paesi italiani invece di politica dovrebbe fare il presidente della proloco. Per me è un complimento, io non ci sono rimasto male”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea dell’Unpli.

”L’unico mio problema con le proloco, mi stanno arrivando tanti inviti, è che per uno come me, che sta cercando di essere a dieta, siete la frequentazione peggiore”, dice ancora il vicepremier.

E poi fa una battuta: ”La rassegna del veganesimo ancora non l’ho trovata e, per quello che mi riguarda, possiamo aspettare anche qualche anno prima di trovarla”.

Anche oggi ha parlato di politica di alto livello.

(da agenzie)

