“Dopo il tentato rapimento di un bimbo, un altro inquietante episodio di giorno in pieno centro a Milano”. 42.000 like, oltre 3.000 commenti. Il post di Matteo Salvini che nelle ultime 24 ore ha segnato più reaction sulla sua pagina Instagram è un video. C’è un cane legato fuori da un negozio. Dalle immagini si vede che è un cane di razza. È un Weimaraner, un bracco originario della Germania. Gli esemplari migliori possono costare fino a 2.000 euro. A un certo punto si avvicina un uomo. Slega il guinzaglio e lo porta via. Qualcosa non funziona. Il cane si impunta, non vuole andare. L’uomo tira. Arriva una persona che si accorge di cosa sta succedendo. L’uomo scappa, il guinzaglio si sfila e il cane entra nel negozio.

Quello pubblicato da Matteo Salvini è un tentativo di furto, come scrive: “Con quale coraggio si può solo pensare di prendersela con bambini e amici a quattro zampe? Pene certe ed esemplari per questi criminali”. Sotto messaggi indignati, a partire da Elisabetta Canalis: “Pazzesco”.

E poi insulti al sospetto ladro, commenti per chi non fa entrare il cane in negozio, commenti per chi lascia i cani fuori dai negozi dove non possono entrare.

Tutto (quasi) plausibile, tranne una cosa: il giorno in cui è stato girato il video.

Da dove arriva il video diffuso da Salvini

Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, ha pubblicato il video parlandone come fosse successivo al tentato rapimento di un bambino in piazza Gae Aulenti. Questo fatto, più accertato, risale a domenica 21 maggio: una donna di 22 anni avrebbe tentato di rapire un bambino in mezzo alla folla. Il padre, 41 anni, sarebbe riuscito a raggiungerla e riprendere il bambino.

Il video del cane invece ha un origine più incerta. Ma sicuramente non è recente. La pagina da cui Salvini ha preso il video è MilanoBellaDaDio, già nota per diffondere video di cronaca con una discreta tendenza verso la spettacolarizzazione della violenza. Guardando il video originale si vede la data di quando è stato girato.

Come si può intuire dai vestiti dei passanti il video non è successivo al tentato rapimento di piazza Gae Aulenti, anzi. Il numero in fondo sulla destra dello scherma recita abbastanza chiaramente 12/03.

A questo punto le opzioni a disposizione sono parecchie. Se la data è registrata con un formato italiano, allora si tratterebbe del 12 marzo. L’anno inizia solo con 20 invece, quindi potrebbe essere qualsiasi anno fino al 2000, anche se a giudicare dai vestiti dei passanti e dallo smartphone in mano a una persona non sembra così datato.

Se invece la data fosse registrata con un formato inglese allora ci troveremmo davanti a un 3 dicembre. Nelle immagini si vede chiaramente che piove.

Controllando nell’archivio di 3b Meteo degli ultimi quattro anni possiamo restringere il campo delle possibilità solo a due giornate: il 3 dicembre del 2022, quando a Milano pioveva, o il 3 dicembre del 2020, non pioveva ma era coperto. Quindi, nel tentativo di sollevare un problema sulla sicurezza a Milano, Salvini ha accostato due episodi di cronaca che (se va bene) hanno almeno sei mesi di distanza.

