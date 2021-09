“QUANTO COSTERA’ AI CONTRIBUENTI?”… NULLA, PERCHE’ PAGA IL VIAGGIO DI TASCA SUA, A DIFFERENZA DI CHI DA 20 ANNI VIVE ALLE SPALLE DEI CONTRIBUENTI ITALIANI



Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini nel processo sul caso Open Arms il prossimo 23 ottobre a Palermo.

Il leader della Lega, oggi pomeriggio ad Assisi, ha commentato: «Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me, all’Italiane e agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi” (quelle che lui ha violato, per capirci).

“Se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuole vedersi Richard Gere va al cinema, non in tribunale». «Gli chiederò un autografo da portare alla mia mamma», ha aggiunto Salvini.

«Vorrei però sapere – ha detto ancora l’ex ministro – quanto costerà ai contribuenti italiani questa roba qua, che non sarebbe possibile in nessun altro Paese». (l’attore si paga i viaggi di tasca sua, non vive alle spalle dei contribuenti)

Già ieri Salvini aveva commentato la decisione di chiamare Gere a testimoniare: «Allora noi convochiamo Lino Banfi”. Ma Richerd Gere è stato a bordo e ha visto con i suoi occhi il sequestro di persona, Banfi no.

(da agenzie)

Correlati