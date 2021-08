QUANDO TUTTO VIENE UTILIZZATO PER CARPIRE QUATTRO VOTI RAZZISTI



La Lega è salita sul carro del vincitore, ma senza leggere le sue dichiarazioni nella loro interezza. Nelle ultime ore, infatti, i profili social di quelli che vengono definiti “sovranisti” (comprese le testate molto vicine, quasi come una coppia di fatto, al Carroccio e a Fratelli d’Italia) stanno riprendendo – solo parzialmente – alcune parole di un’intervista di Marcell Jacobs riportare dal quotidiano il Foglio.

Il tema è quello caldo, caldissimo, dello Ius Soli. L’atleta – che si è appena laureato campione olimpico nei 100 metri e con la squadra della staffetta 4X100 italiana – ha chiesto di non essere strumentalizzato e anche per questo non vuole parlare di questo tema. Un concetto che, probabilmente, non hanno spiegato bene a Matteo Salvini.

Questo è quello che compare sulla bacheca Instagram di Matteo Salvini e anche nei titoli di quotidiani come Libero.

Ma cosa ha detto veramente Marcell Jacobs nella sua intervista a Il Foglio?

Domande e risposte sono riportate anche sull’edizione online del giornale fondato da Giuliano Ferrara e diretto da Claudio Cerasa. E queste sono le sue esatte risposte da leggere e capire.

Ecco, mister Jacobs, che ne pensa dello ius soli?

“Non mi interessa, non sono preparato. Non voglio essere usato”.

Ma come: tutti la rincorrono.

“Sono ignorante in materia, e francamente mi interessa il giusto”.

Non si sente dunque un simbolo?

“Sono arrivato lunedì sera. Non ho letto nulla su questo argomento. Direi cose per accontentare o scontentare qualcuno. Faccio l’atleta. Voglio essere un simbolo per quello che faccio in pista”.

Cosa ha detto, dunque, Marcell Jacobs sullo Ius soli? L’atleta italiano dice di non essere preparato sull’argomento – sottolineando, tra le righe, come sia stato invaso da domande fin dal suo ritorno in Italia – e di non voler essere usato dalla politica.

Anzi, dice proprio di essere “ignorante in materia”.

Inoltre, l’atleta della Polizia sottolinea di non aver letto nulla su questo argomento e quindi non si espone.

Certo, potrebbe essere criticato per non aver preso posizione, ma meglio non esporsi se non si è a conoscenza di un tema così delicato. Insomma, chiede di non essere strumentalizzato. Eppure Salvini si vanta di tutto ciò strumentalizzandolo

(da NextQuotidiano)

