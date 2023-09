SETTE FERITI, IN AUTO TROVATA ANCHE COCAINA… ATTENDIAMO DICHIARAZIONI DEI GENITORI SUI FIGLI “BRAVI RAGAZZI” CHE HANNO SOLO FATTO “UNA GOLIARDATA” E CHE ORA “TEMONO MINACCE”



A bordo di un’auto hanno esploso ad altezza d’uomo e a più riprese dei colpi con una carabina ad aria compressa ferendo sette persone e seminando il panico a San Felice Circeo (Latina).

La baby gang è stato poi individuata dai carabinieri di Terracina che dopo un inseguimento ha arrestato due maggiorenni (uno già noto alle forze dell’ordine) e denunciato due minorenni. Un quinto è riuscito a fuggire.

I carabinieri sono intervenuti in seguito a diverse segnalazioni arrivate alla centrale operativa della compagnia di Terracina, comune sul litorale laziale. Le telefonate parlavano di un’auto i cui occupanti avevano esploso, con una carabina ad aria compressa, alcuni colpi contro i passanti e alcuni giovani che si trovavano nei locali della zona, ferendone alcuni anche con importanti lesioni.

Durante la perquisizione della vettura, i militari hanno rinvenuto l’arma, un coltello multiuso, diversi proiettili in metallo e due grammi di cocaina. Tutti i sette feriti, tra cui anche una guardia giurata in servizio, hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i sette e i dieci giorni. I reati contestati ai giovani sono quelli di violenza e lesioni aggravate da motivi abietti e futili mediante l’utilizzo di armi. I due arrestati, su disposizione della Procura di Latina, sono stati posti ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per domani.

(da agenzie)

