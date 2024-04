SI SPACCA IL FRONTE SOVRANISTA, CON IL MINISTRO DELLA CULTURA CHE DIFENDE LO SCRITTORE DALLA CANEA ORBANIANA



La maggioranza governativa continua a smentire con passione i denunciati tentativi di censura sull’ospitata di Antonio Scurati a Che sarà e il suo monologo sul 25 aprile.

A prendere la parola su quello che la premier Giorgia Meloni ha definito l’ennesimo «caso montato dalla sinistra» è adesso anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

«Scurati? Con una battuta potrei dirle che il primo monologo gliel’ha fatto fare liberamente Sangiuliano», ha dichiarato rispondendo a chi gli ha chiesto se gli sarebbe piaciuto ascoltare il monologo dello scrittore in tv, dedicato a Giacomo Matteotti, nella trasmissione di Serena Bortone. «Assolutamente sì! Scurati deve poter esprimere liberamente il proprio pensiero», ha dichiarato Sangiuliano.

Il dibattito

Per poi aggiungere: «Quando ero direttore del Tg2 noi abbiamo fatto ben tre interviste a Scurati. Credo che nessun direttore dei telegiornali, neppure al Tg3, abbia mai dato tanto spazio a Scurati».

E ancora: «Quando vinse il premio Strega facemmo addirittura due pezzi nella stessa edizione del telegiornale».

«Poi – conclude – quando lui è andato a Pordenonelegge gli abbiamo fatto un’altra intervista e in questa intervista espresse gli stessi concetti che avrebbe espresso nel monologo».

Poche ore prima delle dichiarazioni di Sangiuliano, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva commentato lapidario: «La vicenda si è conclusa quando Giorgia Meloni ha pubblicato il monologo sui social».

(da agenzie)

