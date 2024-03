LA GUARDIA DI FINANZA CONTESTA SPESE NON DICHIARATE E UN CONTO CORRENTE ALL’ESTERO



La Guardia di Finanza di Savona ha svolto un’attività di verifica fiscale nei confronti di una digital content creator seguita da oltre 400mila follower sui più popolari social network, come Instagram e TikTok, e titolare di un account sul sito Onlyfans che non avrebbe dichiarato al Fisco i compensi percepiti, rientranti nella categoria di redditi di lavoro autonomo.

Si tratta di Giusy Rizzotto, volto molto noto in città anche perché nel 2021 si era candidata con Forza Italia e Udc alle elezioni comunali, finendo anche al centro di uno scandalo. Che in una nota ha parlato di “cifre decisamente inferiori”.

In base a quanto comunicato dalla Finanza l’attività esercitata, consistente nella registrazione di foto e video e nel successivo caricamento su internet finalizzato alla condivisione pubblica, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza avrebbe fruttato all’influencer, fra il 2017 e il 2023, oltre 120.000 euro di ricavi non dichiarati, derivati dall’acquisto, da parte degli utenti privati, di abbonamenti o di singoli contenuti digitali sul sito Onlyfans, mentre, per quanto attiene alle piattaforme social, i compensi venivano erogati in base al numero di visualizzazioni raggiunto dai contenuti pubblicati e dei like ricevuti.

Nel corso degli accertamenti, effettuati anche con il ricorso alle indagini bancarie, è emersa la disponibilità di un conto corrente estero sul quale confluivano parte dei ricavi non dichiarati dall’influencer.

(da agenzie)

