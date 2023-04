ALL’HOTSPOT SONO IN 2.698 A FRONTE DI UNA CAPIENZA DI 400 POSTI… SARA’ TUTTA COLPA DELLA LAMORGESE E DELLE ONG, OVVIO



Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa. La notte scorsa con 19 imbarcazioni, soccorse al largo dell’isola o approdate direttamente sulla terraferma, sono sbarcati complessivamente 705 migranti.

Dieci, nello specifico, le carrette agganciate da mezzanotte fino all’alba con a bordo 316 persone. Ieri, invece, gli sbarchi erano stati complessivamente 28 con un totale di 1.117 persone.

E sempre ieri, fra l’area Sar italiana e le acque antistanti Lampedusa, si sono verificati quattro naufragi: due i morti, fra cui quello di una giovane donna, tre le persone (compreso un bimbo di 8 mesi) finite al poliambulatorio, 17 i dispersi, per i quali le ricerche vanno ancora avanti, e complessivamente 165 i superstiti portati all’hotspot.

Gli arrivi pesano sul centro d’accoglienza di contrada Imbriacola: in questo momento sono accolte 2.698 persone a fronte di una capienza che non supera i 400 posti.

Ieri, con i due traghetti di linea per Porto Empedocle, su disposizione della Prefettura di Agrigento, erano stati trasferiti complessivamente 539 migranti: gli ultimi in ordine di tempo sono stati 359 sulla motonave Pietro Novelli che ha attraccato all’alba a Porto Empedocle. Per oggi, la Prefettura, d’intesa con il Viminale, ha disposto un ulteriore spostamento, con la nave di linea, di 180 che dopo l’arrivo a Porto Empedocle verranno portati a Messina, Palermo, Caltanissetta e in Basilicata e Molise.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Aprile 25th, 2023 at 14:37 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.