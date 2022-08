GETTA LA MASCHERA ANCHE IL FONDATORE DI FRATELLI D’ITALIA, PORTATO IN GIRO DAI SOVRANISTI COME LA STATUA DELLA MADONNA PER DIMOSTRARE CHE IN FDI CI SONO “PERSONE MODERATE”



È stato spesso ospite all’interno degli studi di La7, con incontri e scontri (soprattutto con Corrado Formigli, all’epoca dell’inchiesta sulla “Lobby Nera”) con i conduttori e gli altri ospiti in studio.

Ma ieri sera, per la prima volta, c’è stata una discussione in diretta tra Guido Crosetto e Paolo Celata. Il giornalista, al timone di guida della trasmissione “La corsa al voto”, ha spostato l’attenzione su Giorgia Meloni e la sua idea politica di “famiglia” (partendo dall’aborto). E questa è stata la miccia che ha acceso il confronto.

Rispondendo ad Alessandro De Angelis, Crosetto ha posto l’accento sulla libertà di espressione di pensiero di Giorgia Meloni sul diritto di interruzione di gravidanza, in quanto cattolica, sottolineando anche come l’abolizione della legge 194 non sia mai stata nel programma elettorale di Fratelli d’Italia.

Ed è qui che Celata è entrato in tackle: “Ma ne ha parlato in un evento pubblico. Parla di famiglia e non è sposata”.

Poi la replica piccata dell’ex deputato: “Guardi che la famiglia non vuol dire essere sposati o meno. Se poi lei ce l’ha con la Meloni, se la chiami qua e ci si confronti. Io capisco che la linea di questa rete sia contro la Meloni e fate bene a dimostrarlo fin dal primo giorni. È un’evidente linea di questa rete. Lo state dimostrando anche oggi, tanto è chiaro a tutti. La linea di questa rete, del direttore. È chiarissima questa rete”.

Celata smentisce questa ricostruzione fatta da Crosetto e spiega come un talk debba esser fatto di dibattito tra i vari protagonisti.

E l’ex deputato, poi, tira in ballo quel botta e risposta (social) avuto tra il giornalista e conduttore di La7 Corrado Formigli e Giorgia Meloni sulla morte di Alika Ogochukwu a Civitanova Marche. Poi la situazione si placa e, a differenza delle volte precedenti, Crosetto non si alza e non se ne va.

Nel frattempo, infatti, Alessandro De Angelis è intervenuto per sottolineare come Giorgia Meloni dovrebbe accettare gli inviti di La7 per un confronto in studio e in diretta, come accade già in passato al duo Santoro-Travaglio e quella famosissima intervista a Silvio Berlusconi.

