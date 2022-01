TUTTO PER L’OTTUSITA’ DEL GOVERNO DI NON VOLER CHIUDERE LE SCUOLE



Dal presidente dell’associazione nazionale presidi Antonello Giannelli arriva la stima di quante classi dovranno per necessità svolgere le lezioni a distanza a causa del Coronavirus.

«La nostra stima è del 50 per cento di classi in Dad. Aspettiamo ora la pubblicazione dei dati ufficiali». Queste le parole che Giannelli ha pronunciato ai microfoni di Radio24.

«Il sistema ha tenuto – ha spiegato il presidente -, ma non avevamo dubbi su questo: ciò sta avvenendo grazie all’impegno dei presidi e dei docenti e di tutto il personale». Il dirigente scolastico ha evidenziato che non si è registrato nessun tipo di «catastrofe» ma ha fatto presente che da parte del corpo insegnanti e degli operatori scolastici in genere «c’è un enorme difficoltà gestionale» vista l’impennata di infezioni Covid a scuola con cui bisogna fare i conti.

«I presidi si stanno occupando solo della gestione sanitaria – ha precisato Giannelli – e non di tutto il resto di cui dovrebbero occuparsi».

(da agenzie)

