IL CONTRAPPASSO E’ ARRIVATO E ADESSO MORISI E SALVINI SONO RIPAGATI CON LA STESSA MONETA



Salvini chi? Quello che parlando della condanna dei carabinieri per la morte di Stefano Cucchi diceva che la droga fa male? Quello che andava in giro a citofonare alle persone chiedendo se fossero spacciatori?

Salvini chi? Quello che chiede la riforma della giustizia (a favore di politici, faccendieri e ricchi) ma sul tribunale social emette condanne inappellabili al primo stormir di foglie se la cosa gli fa comodo?

E Morisi chi? Quello che ha inventato la Bestia, luogo nel quale le pulsioni più bieche hanno trovato espressionne?

La Bestia che dipingeva gli stranieri come spacciatori, stupratori e terroristi?

La Bestia che metteva alla gogna le persone aizzando l’odio social e senza preoccuparsi di cancellare dai profili insulti, minacce e quanto di peggio verso l’avversario di turno di Salvini? Specialmente se donne.

Beh, il contrappasso è arrivato. E adesso Morisi e Salvini sono ripagati con la stessa moneta.

Il Web a questo punto si scatena.

“Mi sa che stavolta la Bestia ha sputato controvento”

“Pippati 49 ml ecco perché non li trovano sembrano essere stati aspirati”

“Mi scusi Morisi spaccia? Mi hanno detto che Morisi spaccia, è vero?”

“Con 49mln ti compro tutta quella rimasta”.

“Doveroso un corno, stiamo parlando di Morisi. Inutile sottolineare quanto marcio abbia alimentato negli ultimi anni”

“Oggi niente “ Mettetelo in prigione e gettate via le chiavi” ?!”

“Stefano Cucchi era un “venditore di morte”, Morisi un amico che sbaglia a cui tendere la mano”

“Salvini a Morisi: “ti aiuterò a rialzarti”. Stessa comunità di recupero? “

(da Globalist)

