IL GIORNO DOPO SENZA MASCHERINA HA PARTECIPATO A INCONTRI PUBBLICI CON TANTO DI FOTO RICORDO

Il certificato che viene fatto circolare dai fan di Djokovic (che pubblichiamo a lato) attesterebbe che in data 16 dicembre il tennista non vaccinato avrebbe contratto il covid per la seconda volta. Documento in serbo che il tennista non avrebbe comunque esibito al momento del fermo ma solo successivamente uscito tramite i legali.

L’attendibilità del certificato è tutta da verificare, nulla di più facile che la pezza di appoggio sia stata fornita dalle autorità della Serbia apertamente in campo per difendere il loro presunto campione.

Ma ammettiamo che sia vero.

Perchè Djokovic non l’ha mai detto?

Perchè non è stato messo in quarantena?

Perchè il 17 dicembre ha partecipato a manifestazioni pubbliche (pure senza mascherina) compiendo un reato?

Quante persone ha contagiato in quella occasione?

Perchè non è stato arrestato e denunciato come sarebbe accaduto nel resto del mondo civile?

