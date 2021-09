LA GIUSTA ACCOGLIENZA A DUE SOGGETTI CHE CON BATTIATO NON C’ENTRANO UNA MAZZA… POSSONO SEMPRE ANDARE A FARE I SOVRANISTI ALLA FESTA DELLA LEGA



Vittorio Sgarbi sale sul palco della serata-omaggio a Franco Battiato e il pubblico dell’Arena fischia a tal punto che il critico d’arte deve abbandonare la scena.

Con lui anche Al Bano, evidentemente imbarazzato di fronte all’inaspettata reazione dei fan del Maestro.

È quanto avvenuto martedì sera a “Invito al viaggio”, il concerto dedicato a Franco Battiato, recentemente scomparso, in Arena di Verona.

Alice, Fiorella Mannoia, Colapesce e Dimartino, Eugenio Finardi e Jovanotti: sono solo alcuni dei numerosi artisti arrivati per ricordare il Maestro.

Fuori programma, a dare il loro saluto si sono presentati anche Vittorio Sgarbi e Al Bano.

Ad annunciarli è stato Umberto Broccoli, di fatto il narratore della serata. I due sono stati accolti tra i fischi di mezza Arena.

“Fascista”, grida qualcuno all’indirizzo del critico d’arte. E ancora: “Sei inopportuno, vai via”.

A fatica Sgarbi riesce a parlare tanti sono i fischi e prima di andarsene fa un cenno alla sorella tra il pubblico: “Saluto mia sorella e tanto mi basta, e a quelli che mi insultano dico “siate felici””.

Detto questo, il ferrarese ha quindi abbandonato il palco. Stessa sorte è toccata ad Al Bano, forse colpevole solamente di essere entrato in scena con Sgarbi.

Imbarazzato, il cantante pugliese ha cercato di sdrammatizzare: “Se sono qua è colpa di Sgarbi. Ma la miglior cosa è che come sono arrivato, me ne vada”.

(da agenzie)

