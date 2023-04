MENTRE IL GOVERNO PROPENDE PER UN TRASFERIMENTO, D’INTESA CON LE ASSOCIAZIONI, QUALCUNO CERCA L’INCIDENTE E LA PROVOCAZIONE… DOMENICA MANIFESTAZIONE SOTTO CASA DI FUGATTI



Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza per l’abbattimento dell’orsa JJ4, responsabile dell’aggressione mortale al runner 26enne Andrea Papi.

Il plantigrado era stato catturato lo scorso 18 aprile e recluso nel centro del Casteller, dove si trovano anche altri esemplari sotto osservazione.

La “sentenza” viene però sospesa fino all’11 maggio, in attesa del pronunciamento del Tar. Una volta ottenuto questo, specifica l’ordinanza, l’abbattimento deve essere effettuato “al più presto per la salute e l’incolumità pubblica”.

Il provvedimento precedente era stato sospeso sempre dal Tar di Trento dopo il ricorso delle associazioni animaliste, che ora annunciano nuovamente battaglia contro il provvedimento approvato ieri sera.

La LAV ha infatti fatto subito ricorso per bloccare urgentemente il nuovo ordine di uccisione dell’orsa JJ4.

“Ordine incredibilmente impartito ieri sera dal Presidente Fugatti anche contro la volontà dei genitori di Andrea Papi e nonostante LAV abbia proposto da tempo per mamma orsa una concreta e sicura sistemazione alternativa a proprie spese in un rifugio all’estero, soluzione prospettata favorevolmente anche dal Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e dall’Ispra”, si legge nel comunicato della Lega Anti Vivisezionea.

L’associazione ha depositato anche a Procura della Repubblica e all’Arma dei Carabinieri una diffida alla Apps, l’Asl veterinaria locale, “all’esecuzione dell’animale che configurerebbe il reato previsto dall’articolo 544 bis del Codice penale, due anni di reclusione per mandanti ed esecutori, di uccisione “senza necessità” di un animale”.

Domenica 30 aprile alle 14 andrà di scena nel comune di Avio, più precisamente nella frazione di Sabbionara, il paese del presidente della Provincia Autonoma di Trento, la manifestazione “Dalla parte dell’orso sempre! Presidio sotto casa di Fugatti” organizzata da varie associazioni animaliste unitamente al Partito Animalista Europeo.

Una manifestazione che il presidente del partito Stefano Fuccelli ha commentato così: “Ci sono circa 600 partecipanti già confermati e quasi 6mila interessati che potrebbero scendere in piazza all’ultimo minuto, porteremo più persone di quante vi vivono. L’evento sta riscuotendo molti consensi e adesioni soprattutto tra gli stessi trentini. Il dato non sorprende visto che il sondaggio secondo il quale il 71% dei trentini si è dichiarato contro gli abbattimenti degli orsi”.

Insomma, un’altra manifestazione che si prepara ad attirare su di sé l’attenzione, proprio come accaduto al Casteller. Dalla piazza si leverà un invito nei confronti del presidente della Provincia, spiegano dagli ambienti del partito, ovvero che chieda scusa alla famiglia del 26enne Andrea Papi e che rassegni le dimissioni immediate.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Aprile 28th, 2023 at 14:35 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.