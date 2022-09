LA COMUNICAZIONE È TUTTA INCENTRATA SU DI LEI, I BIG SONO STATI TUTTI SILENZIATI, TRANNE CROSETTO CHE FA DA UFFICIO STAMPA DEGLI INDUSTRIALI



Giorgia Meloni ha inaugurato “il gioco del silenzio”: meno si parla e meglio è. Questo è l’ordine di scuderia, perentorio, che la Giorgia nazionale ha dato a tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia soprattutto a quelli che un tempo amavano andare in giro per i talk.

I colonnelli, insomma. Come avrete notato infatti la comunicazione è tutta incentrata su di lei e tutti i big del partito che prima scorazzavano in lungo e largo per radio e tv si sono improvvisamente ammutoliti, quasi fossero stati messi in quarantena. Le interviste dei big si fanno di giorno in giorno sempre più rade. Rimane in campo solo Crosetto ma proprio perché a lui nessuno può impartite ordini.

Anche la comunicazione ha le sue leggi. Così è stato impartito l’ordine di scuderia: vietato parlare perché ogni volta che si apre in bocca si può sempre scontentare qualche elettore. E soprattutto si rischia di creare troppe aspettative che poi non sarà possibile mantenere.

L’obiettivo di Giorgia Meloni, infatti, è quello di fare in surplace gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale: “Con un vantaggio del genere non si devono commettere errori”, il ragionamento della leader. Le elezioni sembrano già vinte, inutile correre rischi inutili.

