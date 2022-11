NELLE RICHIESTE DI ASILO IN TESTA GERMANIA CON 191.000, FRANCIA CON 121.000, SPAGNA CON 65.000… ITALIA SOLO QUARTA CON 53.000



I 985 migranti da oltre dieci giorni a bordo delle tre navi umanitarie che li hanno salvati nel Mediterraneo sembrano l’unico obiettivo del governo Meloni per frenare i flussi migratori verso l’Italia. Che, come è stato ampiamente dimostrato, non sono condizionati dalla presenza in mare delle ong.

Dal giorno del cambio della guardia a Palazzo Chigi sono oltre 9.000 i migranti che sono riusciti a mettere piede sul suolo italiano, a fronte dei 985 soccorsi dalle tre navi umanitarie.

Il cruscotto del Viminale rileva, a partire dal 24 ottobre e fino alla data del 3 settembre, l’arrivo di 8.594 persone a cui però devono aggiungersi le oltre 700 arrivate ieri.

Un numero molto più alto rispetto alle 1778 persone sbarcate negli stessi dieci giorni del 2021, segno che l’orientamento politico del governo in carica non è in grado di rallentare i flussi, mossi da diverse emergenze nei Paesi di origine, e soprattutto segno che il ruolo della flotta umanitaria si conferma marginale.

Degli oltre 9.000 sbarcati in questi dieci giorni, per altro, la maggior parte è stata portata a terra da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza intervenute per soccorrere grossi pescherecci o barconi partiti dalla Libia o in arrivo dalla rotta turca e riusciti ad entrare in zona Sar italiana. Ma sono intervenute anche imbarcazioni di Frontex. Gli altri sono sbarchi autonomi prevalentemente dalla Tunisia a Lampedusa

I dati delle richieste di asilo in Europa

Interessanti anche i numeri delle richieste di asilo in Europa che smontano la narrazione populista dell’invasione dei migranti in Italia. Questi i dati dell’Easo, l’agenzia europea dell’asilo

Le richieste di protezione internazionale avanzate nel 2021 sono state 648.000, un terzo in più del 2020 ma allo stesso livello del 2018, anno pre Covid.

Il paese europeo che ha accolto di più è la Germania con ben 191.000 richieste di asilo, quasi un terzo del totale, seguita dalla Francia con 121.000, la Spagna con 65.000, mentre l’Italia è solo quarta con 53.000.

(da agenzie)

Correlati