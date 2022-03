“SIAMO SOTTO TIRO, SENZA CARBURANTE E SENZA SUPPORTO AEREO” – I MILITARI DISCUTONO CON AGITAZIONE DEGLI ERRORI DURANTE L’AVANZATA VERSO MAKARIV… SECONDO IL “NEW YORK TIMES” LE REGISTRAZIONI RIVELANO COME LE TRUPPE SIANO ALLE PRESE CON PROBLEMI LOGISTICI E FALLIMENTI DI COMUNICAZIONE



Sotto tiro, senza carburante e senza supporto aereo.

A raccontare come le truppe di Mosca stiano vivendo le difficoltà dell’invasione dell’Ucraina sono alcune intercettazioni radio pubblicate dal New York Times: l’esercito russo parla degli obiettivi mentre nei giorni scorsi avanzava verso la città di Makariv.

Negli audio delle reti radio non protette ottenute dal Times si sente un russo che ordina a un membro dell’esercito di «coprire» le aree residenziali «con l’artiglieria». Ma un’altra clip spiega ancora meglio quale sia lo stato d’animo delle milizie: «La mia situazione è molto tesa, i carri armati si stanno avvicinando – si ascolta negli audio -. Non so di chi siano i carri armati, non riesco a identificarli. C’è un drone in aria e l’area è sotto tiro da tutte le direzioni».

All’ufficiale che raccontava di essere sotto tiro e bloccato, non è mai arrivato il supporto aereo che richiedeva. Secondo le traduzioni del Times, un altro membro dell’esercito gli ha risposto dicendo: «Ti sei dimenticato del fott… supporto aereo! Te ne sei dimenticato! È finita!».

Gli investigatori audiovisivi hanno collaborato con operatori radioamatori e gruppi open source per ottenere le trasmissioni radio, spiega il giornale. «Le registrazioni rivelano un esercito alle prese con problemi logistici e fallimenti di comunicazione», ha spiegato il New York Times.

(da agenzie)

