Uno su tre. C’è una stima dell’Aisi, il nostro servizio interno, che chiarisce cosa significhi la “operazione Roma” per Mosca e i suoi servizi di spionaggio: un terzo dei funzionari diplomatici nel nostro paese, 80 almeno dei 240 presenti tra ambasciate, consolati e istituti di cultura, sono in realtà agenti delle tre agenzie di spionaggio di Mosca, Svr, Gru e Fsb. Sulla carta hanno compiti da funzionari amministrativi, agenti commerciali, professori, ma in realtà il loro lavoro è reperire informazioni, creare contatti e girare tutto a Mosca attraverso report analitici con cadenza settimanale o mensile.

È una storia antica che va avanti da almeno venti anni grazie soprattutto al rapporto personale tra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi. Per dire: la figlia di Putin, come ha rivelato ieri lo Spiegel , ha girato per anni, prima di finire nella lista nera, liberamente per l’Europa grazie a un visto italiano, matrice ITA031963667.

Quel filo tra l’Italia e Mosca si è però spezzato un anno e mezzo fa, il 30 marzo del 2021, ben prima dell’invasione russa in Ucraina, quando in un parcheggio della periferia di Roma fu arrestato il capitano di fregata Walter Biot, scoperto a passare documenti riservati a spie russe per 2000 euro al mese.

Draghi era al governo da poco più di un mese, Franco Gabrielli era stato nominato autorità delegata nemmeno due settimane prima e aveva allontanato tutto il sistema di relazioni di intelligence voluto dal presidente Giuseppe Conte. L’arresto di Biot è letto come uno spartiacque nei rapporti tra Italia e Russia

L’Italia ha accompagnato su un aereo i due russi per i quali lavorava: Aleksej Nemudrov, addetto militare dell’ambasciata, e Dmitrij Ostroukhov, addetto per l’esercito, due personaggi di calibro e spessore all’interno dell’ambasciata. Il governo Draghi scelse la linea dell’intransigenza.

(da agenzie)

