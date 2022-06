CHI RAGGIUNGE IL 40% E’ ELETTO AL PRIMO TURNO



Domenica 12 giugno si vota a Palermo, e in altri 1000 comuni italiani, per le elezioni amministrative. Il responso delle votazioni porterà non solo al rinnovo del Consiglio Comunale ma anche all’elezione dei presidenti delle otto circoscrizioni.

I cittadini palermitani sono chiamati a scegliere il successore di Leoluca Orlando a Palazzo delle Aquile e a rinnovare il consiglio comunale. Si vota in un’unica giornata, come spiegato anche sul portale del Comune di Palermo, domenica 12 giugno, dalle ore 7 alle 23. L’eventuale ballottaggio per il primo cittadino, nel caso in cui nessuno dei candidati superi il 40%, si terrà il 26 giugno.

Sono sei in tutto i candidati in corsa per la poltrona di sindaco.

Il centrodestra si presenta unito a sostegno dello stesso candidato, l’ex rettore Roberto Lagalla.

Anche Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si presentano uniti con un unico candidato, l’architetto Franco Miceli.

Oltre ai due candidati, che sembrano per il momento avanti nei sondaggi, c’è anche Fabrizio Ferrandelli appoggiato da Più Europa e Azione, e ancora Rita Barbera, Francesca Donato e Ciro Lomonte.

Il candidato del centrodestra è Roberto Lagalla, 67 anni, sostenuto da 9 liste di centrodestra. Laureato in Medicina, è stato prima rettore all’Università degli Studi di Palermo, poi da assessore all’Istruzione della giunta Musumeci, fino al 31 marzo 2022, quando si è dimesso per correre per la carica di primo cittadino.

Il candidato del centrosinistra, Franco Miceli, attuale presidente del Consiglio nazionale degli architetti, è sostenuto da 4 liste

Nel 1990 è stato eletto, a 37 anni, alla guida del Pci palermitano. Miceli da 2001 è uscito dalla scena politica, per poi tornare più di 20 anni dopo come candidato sindaco.

I favoriti secondo i sondaggi sarebbero il candidato del centrodestra Roberto Lagalla e il candidato del centrosinistra Franco Miceli.

Secondo un sondaggio realizzato da Pagnoncelli per il Corriere della Sera lo scorso 24 maggio, alla domanda ‘Per chi voterebbe oggi’, il 37,4% dei palermitani ha fatto il nome dell’architetto, mentre il il 39,9 ha indicato l’ex rettore e assessore regionale.

Al terzo posto si piazza Ferrandelli, candidato di Azione e Più Europa, con il 10,1%. In fondo alla classifica Barbera (5,6%) Donato (4,8%) e Lomonte (2,2%).

Secondo quest’indagine quindi la tornata elettorale non si chiuderebbe con il primo turno, ma si andrebbe al ballottaggio tra Lagalla e Miceli.

In caso di ballottaggio invece tra Lagalla e Micelli vincerebbe l’ex rettore con il 53,2%.

Fortissimo l’astensionismo: secondo la rilevazione un palermitano su due non andrà a votare.

Per quanto riguarda invece le liste, il primo posto con il 17,1% se lo aggiudicherebbe il M5s, seguito dal Pd (16,1%), FdI (10,9%), FI (9,9%) e Prima l’Italia ovvero la Lega (6%). Le liste che sostengono Lagalla sono date al 41,8%, quelle a sostegno di Miceli al 39,9%.

(da Fanpage)

