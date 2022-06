FINIREBBE SOLO TERZO L’USCENTE SBOARINA (FDI) APPOGGIATO DA LEGA E FDI… AL BALLOTTAGGIO FAVORITO TOMMASI



Domenica 12 giugno si terrà una importante tornata di elezioni amministrative a Verona

Un eventuale secondo turno, se nessun candidato dovesse superare il 50% dei voti più uno, si terrebbe due domeniche dopo: il ballottaggio sarebbe così fissato al 26 giugno.

Il sindaco uscente a Verona è Federico Sboarina, che sarà sfidato dall’ex primo cittadino – e suo predecessore per due mandati – Flavio Tosi e dall’outsider che ha riunito il centrosinistra: l’ex calciatore Damiano Tommasi.

Per la città di Verona ci sono sei candidati sindaco alle elezioni comunali del 2022. C’è il sindaco uscente, Federico Sboarina, con sei liste a sostegno tra cui Lega e Fratelli d’Italia.

Flavio Tosi – già sindaco per due mandati prima di Sboarina – è candidato sempre dal centrodestra, che a Verona si presenta diviso. Tosi ha l’appoggio, tra gli altri, di Forza Italia.

Damiano Tommasi è il candidato unico del centrosinistra, anche se appoggiato da sei liste.

E infine ci sono Alberto Zelger, candidato del Popolo della Famiglia appoggiato da tre liste, Anna Sautto, candidata del Movimento 3V, e Paola Barollo.

Nell’ultimo sondaggio condotto da Demetra Opinioni il 25 maggio emerge il seguente quadro: Anna Sautto 0,3%; Paola Barollo 0,4%; Alberto Zelger 1,4%; Federico Sboarina 28,8%; Flavio Tosi 31,9%; Damiano Tommasi 37,2%.

In ogni caso, anche secondo altri sondaggi pubblicati in precedenza, si dovrebbe andare al ballottaggio visto che nessun candidato si avvicina al 50% più uno.

Il secondo turno potrebbe vedere il candidato di centrosinistra Tommasi contro uno dei due del centrodestra, Tosi e l’uscente Sboarina.

In entrambi i casi, secondo lo stesso sondaggio, vincerebbe Tommasi: con il 52,4% contro Tosi e con il 50,7% contro Sboarina.

In ogni caso la partita si gioca sul filo. Tra Tosi e Sboarina, invece, al ballottaggio vincerebbe il primo con il 53,5%.

(da Fanpage)

