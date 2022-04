EFFETTO DIBATTITO: MACRON VOLA AL 57,5%, LE PEN CALA AL 42,5%



La sera di mercoledì 20 aprile è andato in onda Le Débat il confronto tv tra i candidati alla carica di Presidente della Repubblica francese.

Il dibattito, a giudicare dai sondaggi, sembra aver aumentato il gradimento del pubblico nei confronti del presidente uscente Emmanuel Macron: secondo il barometro quotidiano dell’istituto di sondaggi IPSOS, Macron avrebbe infatti consolidato il proprio vantaggio sulla sfidante Marine Le Pen, salendo di 1,5 punti percentuali in vista del ballottaggio in programma il 24 aprile.

Se prima di ieri sera le intenzioni di voto si indirizzavano verso il leader de La République En Marche per il 56%, adesso la percentuale è salita al 57,5%. Le Pen, invece, è passata dal 44% al 42,5%.

Secondo un sondaggio dell’istituto Elabe, Macron avrebbe dominato la serata. E i numeri di oggi sembrano dimostrarlo.

(da agenzie)

Correlati