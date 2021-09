MICHETTI 25,9%, GUALTIERI 25%, RAGGI 20,7%, CALENDA 18,4%



Meno di un punto percentuale separerebbe Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Il candidato del centrodestra sarebbe al 25,9 per cento e quello del centrosinistra si fermerebbe al 25.

Lo sostiene un sondaggio elaborato da Izi, realizzato tra l’8 e il 9 settembre intervistando oltre mille romani. La sindaca Raggi, secondo questo sondaggio riportato oggi dal Corriere della Sera, sarebbe al 20,7 e Carlo Calenda si attesterebbe al 18,4 per cento.

L’ultimo sondaggio Izi risale allo scorso 2 agosto: Michetti era quotato al 29,1 per cento, Gualtieri al 25,8 per cento, Raggi al 24,7 per cento e Calenda al 16,8 per cento. In altre parole Gualtieri non avrebbe guadagnato terreno in termini percentuali, ma ne avrebbero invece persi sia Michetti che Raggi.

Gli astenuti erano intorno al 7 per cento e gli altri candidati erano complessivamente al 3,6 per cento.

In entrambi i sondaggi, sia quello di oggi che quello del 2 agosto, viene confermata la forza del candidato del centrosinistra al ballottaggio.

Gualtieri, infatti, vincerebbe praticamente contro tutti

Calenda vincerebbe sia contro la sindaca Raggi che contro Michetti, mentre quest’ultimo riuscirebbe a battere soltanto la prima cittadina.

(da Fanpage)

