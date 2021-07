STACCATI PARAGONE CON IL 10% E BIANCA TEDONE (POTERE AL POPOLO) CON IL 6%



Manca meno di tre mesi alle votazioni per eleggere il nuovo sindaco di Milano. Dal sondaggio realizzato dall’Istituto Demopolis per Milano Today, emerge che la partita fra i candidati sembra essere ancora aperta.

Il sindaco uscente Beppe Sala (centrosinistra) otterrebbe la fiducia del 45% dei milanesi, mentre per il suo competitor di centrodestra, il medico Luca Bernardo, la percentuale è del 40%.

Più basse, invece, le percentuali per Gianluigi Paragone (ItalExit) e Bianca Tedone (Potere al Popolo), supportati rispettivamente dal 10% e 6% dei milanesi.

Stando al sondaggio, la partita elettorale si giocherà tra il sindaco Sala e Luca Bernardo , che dovrebbero vedersela al ballottaggio per giocarsi la poltrona di primo cittadino.

«Gli umori e la motivazione al voto dei cittadini, così come la campagna elettorale per la conquista degli indecisi – afferma il direttore di Demopolis, Pietro Vento – incideranno sull’esito del voto a ottobre».

Inoltre, il sondaggio del Demopolis riguarda anche la priorità d’azione della prossima amministrazione: il 68% dei cittadini ha indicato l’attenzione alle periferie, oltre ad una maggiore sicurezza urbana e al traffico. A seguire, la qualità dell’aria e i servizi sociali e sanitari.

(da agenzie)

Correlati