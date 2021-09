FDI 20,8%, LEGA 19,6%, PD 19,3%, M5S 16,6%



Giorgia Meloni prende il largo. Fratelli d’Italia è il primo partito con il 20,8%, secondo le intenzioni di voto raccolte dal sondaggio Demos, 0,7 punti percentuali in più rispetto a luglio scorso.

Per la formazione di destra il vantaggio aumenta rispetto alla Lega (19,6%, -0,9 rispetto a due mesi fa) e al Pd (19,3%, -0,4 rispetto a due mesi fa).

In ascesa M5S che raggiunge il 16,6% (+1,3), mentre è in lieve flessione Forza Italia al 7,7% (-0,3).

Sostanzialmente stabili Italia Viva (2,6%), Azione (2,5%), Sinistra Italiana (2,3%), Europa Verde (2,2%) e+Europa (2%).

(da agenzie)

Correlati