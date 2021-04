PD 30%, CROLLO DELLA LEGA AL 18%, FDI SALE AL 12%, M5S 13%…. GIUDIZIO POSITIVO SULLA APPENDINO



A Torino il centrosinistra è sotto rispetto al centrodestra che avrebbe un vantaggio di due punti. Una forbice del 40-41% contro il 42-43% del centrodestra.

Per vincere al primo turno è fondamentale l’alleanza con il Movimento 5 Stelle di Conte , che il sondaggio di Ipsos commissionato dal Pd nazionale dà piuttosto alto, molto più delle previsioni locali, al 13%.

Se non ci fosse l’accordo al primo turno resta la sfida al ballottaggio con tutte le incognite del caso. Il Pd è forte, al 30%, la Lega è in forte discesa al 18% e Fratelli d’Italia in ascesa, al 12%.

Il sondaggio rivela un dato piuttosto significativo, il giudizio sui torinesi interpellati sull’amministrazione di Chiara Appendino non è negativo: la maggioranza, il 55% esprime una valutazione che va da pessimo a insufficiente, ma il 45% dà un voto che oscilla tra il sufficiente e l’ottimo. Una situazione molto lontana dal “disastro” raccontato in questi anni.

Da notare il crollo della Lega che aveva numeri superiori al 30%, mentre Fdi partiva da un 6%

(da agenzie)

