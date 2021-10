FDI 20% (-0,4%), PD 19% (+0,5%) , LEGA 17,9% (-1,8%), M5S 14,8% (-1,3%), FORZA ITALIA 7,7% (+ 0,6%)



Fratelli d’Italia perde consensi ma resta il primo partito, avanza il Pd, crollano Lega e M5S: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Emg per il programma Cartabianca.

Secondo la rilevazione, infatti, Fdi resta il primo partito con il 20 per cento dei consensi pur registrando, rispetto al sondaggio precedente realizzato un mese prima, un calo dello 0,4%.

Ne approfitta il Partito Democratico che, guadagnando mezzo punto percentuale, si porta al 19%, a un punto di distanza dal partito di Giorgia Meloni.

Crolla la Lega, che registra un calo dell’1,8 per cento con il partito di Matteo Salvini che ora è accreditato al 17,9%.

Non va meglio al Movimento 5 Stelle, che dal 16,1% scende al 14,8 per cento, con un calo dell’1,3%.

Forza Italia guadagna lo 0,6 per cento ed è ora al 7,7%.

Ma è Italia Viva il partito che guadagna più di tutti secondo questo sondaggio: il partito di Matteo Renzi, infatti, cresce dello 0,9 per cento e sale al 4,1%.

Anche Azione è tra i partiti che guadagnano consensi, lo 0,4 per cento per la precisione, ed è ora accreditato al 3,9%.

(da agenzie)

Correlati