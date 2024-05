LEGA E FORZA ITALIA APPAIATE



A un mese quasi esatto dalle Europee (in Italia si voterà l’8 e il 9 giugno) il sondaggio pubblicato da Emg registra un’ulteriore crescita del Partito Democratico.

Il partito di Elly Schlein viene dato al 21,3%, perfettamente a metà tra Fratelli d’Italia (stabile al 27,2%) e il Movimento 5 Stelle (in calo, 15,8%).

Rispetto all’ultima rivelazione aumenta quindi di un punto il divario tra i principali partiti di opposizione con il Pd che cresce dello 0,7% mentre il M5S scende dello 0,3%.

Tra i partiti di governo, è testa a testa tra Forza Italia e Lega, entrambi all’8,5% nelle intenzioni di voto.

Rimane apertissima la sfida tra gli altri partiti per il superamento del 4%, la soglia minima per entrare nel prossimo Parlamento europeo. Secondo Emg, solo la lista di Renzi e Bonino – gli Stati Uniti d’Europa – riuscirebbe nell’intento: sono infatti dati al 5%. Niente da fare per Alleanza Verdi-Sinistra (3,7%) così come per Azione di Carlo Calenda (3,5%).

Il sondaggio di Emg regala ottimismo a Elly Schlein: il Pd supera addirittura il 21% e rosicchia un punto percentuale di distanza da Fratelli d’Italia, primo partito, rimasto stabile al 27,2%. Il Movimento 5 Stelle invece sembra allontanarsi: Emg gli assegna poco meno del 16% delle preferenze. Il partito fondato da Beppe Grillo potrebbe forse pagare l’assenza di grandi nomi nelle proprie liste: Giuseppe Conte è infatti l’unico leader dei principali partiti (oltre a Salvini) a non essersi voluto candidare per questa tornata elettorale.

