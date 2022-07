LEGA 12,5%, M5S 10%, FORZA ITALIA 7%, AZIONE+ EUROPA 6%



Sono alleanze “fantasiose” quelle testate dall’ultimo sondaggio Emg commissionato da Libero, e stravolgono l’ordine di arrivo dei partiti dopo le elezioni del 25 settembre visto fin qui.

Ipotizzando un’alleanza PD-Art1-PSI, denominata PSE, questa sarebbe la più votata dagli italiani, con il 24.5%. Davanti a Fratelli d’Italia, solitamente più quotato, che sarebbe al 22,5%.

Insieme alle quote di Lega (12,5%) e Forza Italia (7%), più il 2% di Noi con l’Italia, la coalizione di centrodestra andrebbe a raccogliere il 44% delle preferenze.

In crescita al 6% (+1,6%) il sodalizio che vede insieme Azione e +Europa, resta stabile al 4% Italia Viva di Renzi, che i sondaggi EMG danno sempre al doppio rispetto alla media.

Ipotizzata anche la presenza nel centrosinistra di Italia al Centro di Toti, con il suo 1,5%, stessa quota di Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio. “Cosa Rossa” è invece il nome dell’alleanza ipotetica tra Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Verdi.

I grillini mantengono la loro quota stabile al 10%, mentre una lista unica SI-EV perde circa un punto rispetto alle due liste sondate separatamente. Tra i partiti minori viene citato Italexit di Gianluigi Paragone: è sotto la soglia di sbarramento, e con il suo 2,5% – dovesse correre da solo – non eleggerebbe nessuno.

(da agenzie)

