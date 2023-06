IN DISCESA ANCHE M5S E LEGA, PERDE AZIONE



In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, che però registra un nuovo calo, secondo c’è sempre il Pd, che prova a rosicchiare qualche punto. Gli equilibri nei sondaggi politici sono sempre gli stessi: la luna di miele della presidente del Consiglio con il Paese prosegue, anche se Meloni e i suoi perdono qualche punto secondo la rilevazione di Euromedia Research. Dietro ai primi due partiti resiste il Movimento 5 Stelle, che però non riesce a recuperare il terreno perso con gli ex alleati dem. La Lega non vede vicina la possibilità di tornare in doppia cifra e Forza Italia resta cristallizzata davanti all’ormai ex Terzo Polo. Vediamo le percentuali nel dettaglio.

Meloni cala e Schlein ne approfitta, male il Movimento 5 Stelle

Il sondaggio di Euromedia Research conferma Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ampiamente in testa: la presidente del Consiglio e i suoi, però, perdono lo 0,4% e passano al 29,2%. Si fa strada, intanto, il Partito Democratico di Elly Schlein, che a sua volta guadagna lo 0,4% e sale al 21,2%.

In questo momento, secondo la rilevazione, ci sono otto punti di distanza tra i primi due partiti. Terzo, ma staccato, resta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e non riesce a invertire la rotta, scivolando al 16,4%

Cala la Lega con Forza Italia stabile, Italia Viva si avvicina ad Azione

La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,2% e ripassa al 9,0%: per il Carroccio, ormai, la doppia cifra nei sondaggi politici sembra una chimera.

Stabile Forza Italia di Silvio Berlusconi, che resta immobile al 6,5%. Dietro agli azzurri, cala Azione di Carlo Calenda, con un meno 0,2% che lo porta al 4,3%. E attenzione all’ex alleato Matteo Renzi: Italia Viva segna un più 0,1% e sale al 3,8%.

Chiudono le intenzioni di voto l’alleanza Verdi e Sinistra stabile al 2,5%, Per l’Italia con Paragone al 2,4% (più 0,1%), +Europa all’1,9% (più 0,1%) e Noi Moderati allo 0,7% (più 0,1%).

(da Fanpage)

