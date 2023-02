IN CALO LA FIDUCIA NELLA PREMIER (AL 41,3%, -0,3%), PER LA METÀ DI CHI VOTA LEGA E FORZA ITALIA, IL VIAGGIO A KIEV DELLA MELONI È STATO UN ERRORE



Il rapporto tra Giorgia Meloni e il suo elettorato è in leggero calo. A certificarlo è l’ultima rilevazione di Euromedia Research per Porta a Porta, che segna la fiducia nel presidente del Consiglio al 41.3% e quella del suo governo al 39%.

Interrogando gli italiani sulla coesione della maggioranza ci si accorge che se il 38.7% la reputa unita anche con un dialogo aperto, il 46.4% la legge invece divisa, con tensioni e malumori al suo interno.

È interessante osservare come la percezione un po’ meno fluida e con diversi nervosismi all’interno della coalizione la interpretino, insieme ai partiti delle opposizioni, il 40.7% degli elettori di Forza Italia e il 31.7% di quelli della Lega, nonostante siano coabitanti a pieno titolo in tutte – o quasi – le maggioranze dove governano, comprese le ultime elezioni regionali vinte in Lombardia e in Lazio.

Le diverse esternazioni di Silvio Berlusconi non vengono giudicate lesive o con l’intento di disturbare il lavoro e l’immagine di Giorgia Meloni dal 72.9% degli elettori di Forza Italia; tuttavia un elettore su tre di Fratelli d’Italia ne è convinto. È pur vero che la maggioranza degli elettori azzurri (47.5%) e di quelli di Matteo Salvini (41.7%) non ha gradito la scelta di Giorgia Meloni di recarsi a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Fratelli d’Italia è riuscita a crescere nell’ombra delle opposizioni e ora deve vedersela con alleati che, essendo stati ai vertici, oggi faticano a trovare un posto sotto l’ala.

(da La Stampa)

