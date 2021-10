MACRON AL 26%, ZEMMOUR 16%, LE PEN 15%… AL BALLOTTAGGIO IL CONDANNATO PER RAZZISMO NON AVREBBE SCAMPO



Non si è ancora candidato ufficialmente, ma i sondaggi lo spingono all’annuncio. Eric Zemmour, giornalista e storico, sta sottraendo a Marine Le Pen i voti dell’estrema destra al punto da porsi ormai come principale avversario del presidente Emmanuel Macron per le elezioni di aprile 2022.

Il sondaggio pubblicato oggi da Le Monde e condotto da Ipsos colloca Zemmour al 16-16,5% al primo turno, contro il 15-16% di Le Pen. Macron conserva un buon vantaggio, con il 24-28%. Il sondaggio non si spinge a valutazioni sul ballottaggio, ma altre rilevazioni vedono favoritissimo l’attuale presidente.

Secondo Ipsos, infatti, Zemmour è considerato un candidato ancora più divisivo di Le Pen. Solo il 20% lo considera adatto all’Eliseo, contro il 30% di Le Pen, se il 21% di uomini over60 sostiene Zemmour, appena l′8% di donne under35 lo apprezza.

