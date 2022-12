LA MISURA NON PIACE NEANCHE ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI DELLA LEGA E A UN TERZO DI QUELLI DI FI E FDI… LA MANOVRA PIACE SOLO AL 17,4% DEGLI ITALIANI: BOCCIATA LA MELONI



Gli italiani preferiscono il Pos. Un sondaggio di Euromedia Research di cui parla oggi Alessandra Ghisleri su La Stampa dice che soltanto il 33% condivide la linea del governo Meloni sui pagamenti elettronici e la soglia di 60 euro.

Dopo gli esperti che hanno segnalato come l’80% dei pagamenti con bancomat e carte di credito sia già sotto la soglia, l’esecutivo incassa anche questa bocciatura, mentre Giorgia Meloni già prepara il parziale dietrofront.

Secondo il sondaggio il 56,2% degli italiani boccia il provvedimento. Tra questi un terzo degli elettori di Forza Italia e Fratelli d’Italia. E la maggioranza degli elettori della Lega. In compenso la misura è molto apprezzata dai commercianti: il 65,2% la promuove.

Il giudizio sulla manovra

Complessivamente il campione di Euromedia Research non è soddisfatto nemmeno della Legge di Bilancio. Il 24,8% si aspetta “più tasse”, il 41,6% pensa che la pressione fiscale non calerà. Soltanto il 17,4% promuove la prima finanziaria del governo Meloni.

E soltanto il 30% la ritiene adeguata per affrontare il carovita (per il 55,9% non lo è).

