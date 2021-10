PD 19,5%, FDI 19,2%, LEGA 17,6%, M5S 16,2%, FORZA ITALIA 8,1%, AZIONE 4,5%, VERDI 2,1%, ITALIA VIVA 2%, MDP 1,5%, SINISTRA 1,4%, +EUROPA 1,2%



Risultati a sorpresa: nel sondaggio sulle intenzioni di voto per ‘Porta a Porta’ di oggi 21 ottobre, realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, il Pd di Letta, se si andasse ora al voto, sarebbe il primo partito con il 19.5% guadagnando lo 0.1% rispetto alla precedente rilevazione del 14 settembre.

Segue Fratelli d’Italia della Meloni con il 19.2% che cresce anch’esso dello 0.1%. Terza forza politica risulta la Lega di Salvini al 17.6% con un calo dello 0.9%.

Il Movimento 5Stelle guidato da Conte perde lo 0.9% e si ferma alla quarta posizione al 16.2%. Forza Italia guadagna lo 0.8% ed ottiene il 8.1%.

Secondo il campione di Euromedia dopo la recente performance registrata alle elezioni per il Comune di Roma, Azione di Calenda cresce al 4.5% (+0.7%).

La federazione dei Verdi si attesterebbe al 2.1% (+0.1%). Italia Viva di Renzi al 2%. (-0.8%) Segue, stabile, MDP-Art.1 all’1.5%, Sinistra Italiana 1.4% (-0.4%) e +Europa 1.2% (-0.5%). Infine le forze minori di Centrodestra 1.2% (+0.1%)

La coalizione di Centrodestra (FDI Lega FI + altri di Centrodestra) otterrebbe il 46.1% mentre quella di Centrosinistra (PD M5S Sinistra Italiana e MDP-Art.1) si fermerebbe al 38.6% , Se si considerassero anche Verdi e Sinistra il centrosinistra arriverebbe al 42,1%, con l’aggiunta di Azione e Italia Viva al 48,7%

