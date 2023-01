I SOLITI CACASOTTO CHE FINO A CHE NON TOCCA A LORO SE NE FOTTONO CHE ALTRI POPOLI EUROPEI VENGANO INVASI E MASSACRATI



Un sondaggio di Euromedia Research illustrato da Alessandra Ghisleri su La Stampa dice che la maggioranza degli italiani è contraria all’invio di armi all’Ucraina.

Il campione si schiera anche contro un eventuale intervento della Nato nel conflitto.

E la maggioranza relativa pensa che la guerra finirà con un cessate-il-fuoco negoziato con la Russia che poi sarà imposto a Kiev.

Gli italiani sentono il conflitto lontano. Tranne i giovani: il 15,8% sente vicine le ostilità della guerra, il 51% le sente addirittura prossime. Ghisleri spiega che la percentuale di contrario all’invio di armi è aumentata rispetto a dicembre. Mentre i favorevoli sono leggermente in calo. Tra questi ci sono gli elettori di Partito Democratico, Azione e Italia Viva.

La Germania

Il 33,9% degli intervistati ritiene doveroso il sostegno con l’invio dei panzer Leopard tedeschi, il 58% è contrario. Perché vede in questa scelta la possibilità di un inasprimento del conflitto.

Il 68% è contrario a un eventuale intervento della Nato, auspicato qualche tempo fa da Lucio Caracciolo di Limes.

E, come detto, il 38,2% dei cittadini si augura una pace con i russi da imporre agli ucraini. Il 25,2% è convinto che la riduzione dell’aiuto militare porterebbe Zelensky sul tavolo dei negoziati di pace.

L’8,4% auspica invece un intervento diretto di tutti gli alleati per salvare Kiev. Un cittadino su quattro (il 24,9%), invece sostiene che piano piano si ridurrà il sostegno militare a Kiev. Il 10,2% pensa al contrario che alla fine si entrerà in maniera attiva nel conflitto.

(da Open)

This entry was posted on sabato, Gennaio 28th, 2023 at 16:33 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.