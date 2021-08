SOLO IL 33% DEGLI ELETTORI LEGHISTI E’ FAVOREVOLE E UNO SU CINQUE NON APPREZZA PIU’ SALVINI



Partito unico del centrodestra? No, grazie.

L’ipotesi non sembra allettare gli elettori direttamente coinvolti, vale a dire quelli della Lega e di Forza Italia.

Ad evidenziarlo è il recente sondaggio realizzato da AnalisiPolitica per Libero. Come ricorderete, si tratta di una proposta inizialmente avanzata da Matteo Salvini, e poi ripresa da Silvio Berlusconi.

Uno scenario non condiviso dall’altro alleato di centrodestra, secondo molte analisi il più forte al momento, vale a dire Fratelli d’Italia.

Il sondaggio in questione analizza gli umori degli elettori leghisti e forzisti di fronte all’ipotesi di fondere in un unico partito le varie anime del centrodestra.

Tra i sostenitori del Carroccio, secondo la rilevazione pubblicata da Libero, solo il 33% vuole il partito unico. Si tratta di votanti giovani, istruiti e del Sud.

La stragrande maggioranza del campione leghista, vale a dire il 52%, ritiene che sia corretto fare piuttosto un’alleanza elettorale, magari un po’ più solida di quella poco fortunata del 2018, quando a dominare le elezioni furono soprattutto i grillini.

In questo caso si tratta di regioni del Nord, di età matura e livello di istruzione medio-basso.

Interessante anche la risposta del campione alla domanda ” è soddisfatto o no del segretario federale Matteo Salvini?”. Il 29% risponde molto; il 49% abbastanza, ma da sottolineare come ben il 21% ha detto poco.

Veniamo agli elettori di Forza Italia. Il 29% è molto favorevole all’ipotesi di una fusione con la Lega. Il 41% ha risposto abbastanza, mentre un rilevante 23% si è detto poco entusiasta. Si tratta soprattutto di donne adulte, non anziane, non particolarmente istruite, fortemente religiose, sia del Nord che del Sud.

Per quanto riguarda la soddisfazione nel leader storico Silvio Berlusconi, il 42% dell’elettorato di FI ha risposto molto e il 45% abbastanza. Un consenso quasi plebiscitario.

Correlati